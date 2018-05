C’è voluto un po’ di rodaggio, ma finalmente il progetto LIBERATO si sta iniziando ad allontanare dal web per conquistare i palchi di tutta Italia. Prima il falso-live con Calcutta, Izi e Priestess, poi la bomba al Club 2 Club, ora Napoli, Milano, Barcellona e la Puglia.

Eh già, perché LIBERATO è l’ultimo nome annunciato al VIVA Festival della Valle D’Itria (suonerà venerdì 6 luglio), che completa così una line-up stellare che include anche Jamie xx, Sampha, Arca, John Maus, Iceage e tantissimi altri.

VIVA LIBERATO VIVA Festival #vivafestival18 Pubblicato da LIBERATO su venerdì 18 maggio 2018

La line-up in ordine alfabetico e la segretezza legata all’ultimo nome ci avevano già fatto propendere per l’annuncio di LIBERATO, come in effetti è stato.

Ora non vi rimane che acquistare i biglietti: correte sul sito del VIVA Festival.