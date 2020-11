Il mondo intero è col fiato sospeso: chi vincerà le elezioni presidenziali americane? Chi sarà quindi il prossimo Presidente degli Stati Uniti d’America? Donald Trump o Joe Biden? Regna ancora l’incertezza, con diversi stati ancora in bilico.

Qualcuno ha già alzato bandiera bianca: si tratta di Kanye West, che ha infatti appena ammesso la sconfitta.

Kanye West era tra i candidati nei seguenti stati: Idaho, Oklahoma, Utah, Arkansas, Kentucky, Mississippi, Vermont, Colorado, Iowa, Louisiana, Minnesota e Tennessee.

Il musicista americano ha racimolato ad ora circa 60mila voti: 6259 in Kentucky, 4040 in Arkansas, 1265 in Vermont e 4344 nello Utah, tra gli altri.

Il suo risultato migliore, curiosamente, in Tennessee, stato storicamente dalla fortissima impronta repubblicana – in cui Trump è infatti avanti con addirittura più del 60% delle preferenze. Qui Kanye è a quota 10216 voti, con lo 0.3% delle preferenze.

West ha appunto ammesso la sconfitta (sic), ma non si è scoraggiato: subito arrivato l’annuncio di una candidatura alle elezioni del 2024. Dobbiamo cominciare a prepararci.