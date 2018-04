Per infrangere il muro delle convenzioni borghesi sul word è arrivato Songwriters Font: l’ardito progetto darà agli scritti un’aria maledettamente più audace e poetica.

Fuor di ironia, si tratta di un’interessante processo di digitalizzazione, ispirata agli appunti olografi di alcuni dei più importanti autori del nostro tempo: David Bowie, John Lennon, Leonard Cohen e Kurt Cobain. Ideato per i musicisti da Julien Sens e Nicolas Damiens permette, in pratica, di riscrivere sul proprio laptop con la stessa grafia di figure iconiche e leggendarie del mondo della musica e, sempre secondo i promotori del progetto, potrebbe, aiutare a sviluppare immaginazione e fantasia compositiva. Un po’ come giocare al parchetto con la maglietta di Messi insomma.

Puoi scaricarli qui

David Bowie:

Kurt Cobain:

John Lennon:

Leonard Cohen: