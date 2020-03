In questo periodo difficile e pesante per tantissimi cittadini italiani, arriva qualche buona notizia dal mondo dello streaming on-demand.

Infinity

Infinity, la piattaforma di Mediaset, ha annunciato infatti ieri, domenica 8 marzo, che tutti gli italiani potranno ottenere due mesi gratis (al posto che uno) di accesso al servizio registrandosi come nuovi clienti.

La scelta è stata messa in campo per andare incontro a tutti gli studenti e persone che in questo periodo sono costretti a stare a casa.

Amazon Prime Video

Invece è di questa mattina la notizia che Amazon metterà gratuitamente a disposizione dei residenti delle zone rosse la piattaforma di streaming Prime Video fino al 31 Marzo.

Il regalo sarà usufruibile ai residenti della Regione Lombardia e delle 14 province che rientrano nel nuovo decreto del Governo (Modena, Parma, Piacenza, Reggio Emilia, Rimini, Pesaro e Urbino, Alessandria, Asti, Novara, Verbano-Cusio-Ossola, Vercelli, Padova, Treviso e Venezia).

L’attivazione sarà automatica: basterà accedere a Prime Video dal sito web dedicato o dall’applicazione per tablet, smart tv, iOS ed Android e si potrà godere del periodo gratuito.