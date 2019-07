Vivien Goldman è un mito vivente. Scrittrice, giornalista, musicista, cantante, documentarista, PR Officer per Atlantic Records, collaboratrice di Bob Marley, ma soprattutto una punk che ha vissuto quell’epopea sulla sua pelle.

L’inglese ha recentemente ha pubblicato il suo nuovo libro intitolato Revenge Of The She-Punks: A Feminist Music History from Poly Styrene to Pussy Riot, che ripercorre la storia delle musiciste più innovatrici, spregiudicate e irriverenti degli ultimi quarant’anni, provenienti da tutti gli angoli del globo.

In occasione della partecipazione al programma radiofonico Soho Radio VF diretto dal redattore della testata Anton Spice, la Goldman ha presentato la sua ultima pubblicazione soffermandosi su alcune delle incendiarie musiciste che hanno ispirato il libro e portato le tematiche femministe nel mondo della musica.

Di seguito trovate il podcast della trasmissione, inoltre potete ascoltare l’intera intervista qui.