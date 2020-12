O muori da eroe o vivi abbastanza a lungo per diventare il cattivo.

Questo è quello che deve aver pensato Chad Kroeger quando si è guardato dentro e ha capito che avrebbe potuto monettizare con i meme che il web gli ha dedicato in questi anni. E così ha deciso di raccogliere i migliori per uno spot di Google Photos, trasformando l’indimenticabile big banger Photograph in una parodia, con annesso videoclip con, appunto, i meme storici sui Nickelback.

A margine della vicenda ci sarebbe anche tutta la nuova politica sulla qualità delle foto che dal 2021 si potranno trovare su Google, ma quando senti Chad cantare “is it my hair or just a ramen bowl” tutto passa in secondo piano.

Se per caso ti interessa la saga sui meme della band, a questo link c’è un po’ di storia.

Di seguito, invece, lo spot dell’anno di Google Photos.