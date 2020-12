Caro Babbo Natale,

è stato un anno strano, e forse proprio per questo abbiamo più voglia di regali del solito. Siamo stati bravissimi quest’anno, abbiamo avuto una pazienza infinita, senza concerti, cinema ed eventi, e ora è il momento che tu faccia la tua parte.

Ti abbiamo preparato una lista bella lunga, ma se non hai voglia di scrollarla tutta o se hai le idee già chiare, ti lasciamo dei link che ti faciliteranno le cose:

VINILI E COFANETTI

Pare che nel 2021 gli Arctic Monkeys torneranno con nuova musica, ma noi non siamo bravissimi ad aspettare. Cosa c’è di meglio che ingannare l’attesa con il vinile dello splendido live alla Royal Albert Hall di giugno 2018? Tra hit vecchie e nuove, Alex Turner vi aiuterà a passare indenni anche questo Natale.

Dieci anni di questo classico senza tempo, e per l’occasione ecco al ristampa che in molti stavano aspettando. Triplo vinile con poster da collezione e possibilità di scegliere l’immagine in copertina. Costicchia, ma qualcuno dovrà pur ripagarsi la campagna elettorale, no?

Edizione fighissima del capolavoro dei New Order datato 1983: dentro a questo box set ci trovate un vinile, 2 cd, 2 dvd e pure un booklet di 50 pagine. L’album è completamente rimasterizzato, ci sono pure le celebri Peel Sessions e i dvd contengono esibizioni live a programmi tv, un documentario di Channel 4 e altri concertini sparsi per il mondo. Che volete di più?

Altri vinili e cofanetti

LIBRI

Tre anni di ricerca in tutto il mondo di edifici e ambientazioni che non starebbero male in un film di Wes Anderson. Cinque continenti, 368 pagine, 200 location, ognuna con la propria storia. Nell’anno in cui viaggiare è stato impossibile, questo libro vi aiuterà a fare il giro del mondo.

American Utopia è uno spettacolo teatrale di David Byrne, diventato pure un film diretto da Spike Lee. Nel frattempo abbiamo questo libro, quasi una graphic novel, con le illustrazioni di Maira Kalman. Molti lo definiscono un antidoto contro il cinismo della società moderna, ci pare una buona cosa da far trovare sotto l’albero.

Stranger Than Kindness è un’autobiografia alternativa di Nick Cave, composta attraverso immagini, appunti, pensieri, foto. Un viaggio volutamente disordinato nella mente di un genio, una visione laterale di un processo creativo unico nel suo genere.

TECH

ABBIGLIAMENTO/MERCH BAND

Quest’anno lasciate nel cassetto il calendario che vi hanno regalato in banca. Idem quello di Frate Indovino. Il giorni del vostro 2021 saranno scanditi dal calendario ufficiale dei Radiohead con le sue inquietanti illustrazioni. Che, volendo, potete anche staccare e appendere in casa.

Sembra folle, ma sono 10 anni che i Gorillaz non vendono le loro action figures. Proprio loro, i cartoni animati in musica per eccellenza! Li trovate tutti e 4 (sono anche acquistabili singolarmente) sul sito di Superplastic.

Forse quest’anno le gare di maglioni brutti non si faranno, ma perché rinunciare ad acquistarne uno? Quello di Phoebe Bridgers è davvero brutto, ma anche hipster il giusto, con scheletri, occhiali, motivi alla Twin Peaks e altre amenità.

MISCELLANEA

Forse una delle docu-serie più folli dell’anno, di sicuro quella che ci ha tenuto più compagnia durante il primo lockdown. Se non volete dimenticare facilmente Tiger King, ecco il puzzle non ufficiale per terminare il 2020 nello stesso modo in cui è cominciato.

I registi di uno dei migliori film dello scorso anno (firmato A24) ti portano periodicamente ad esplorare il folle mondo che l’ha ispirato. Include Adam Sandler, The Weeknd, la colonna sonora di Daniel Lopatin: iniziate la vostra collezione.

Volete appendere qualcosa al muro e non sapete cosa? Sul sito di Glass Plaque potete ordinare un quadro in plexiglass con il player di Spotify del vostro brano preferito. Potrebbe essere un problema se, come noi, ne trovate uno nuovo ogni settimana: preparate il portafoglio!

