È comparso un reperto archeologico, ma non è un fossile, tutt’altro. Si tratta di una vivissima demo degli Smiths, risalente all’agosto del 1982, ovvero a un periodo in cui Morrissey e Johnny Marr erano alle prime esperienze insieme.

Si tratta di un’esecuzione di I Want a Boy for my Birtday, una cover delle Cookies, ed è una registrazione che i fan più intimi della band annusavano nell’aria. Circolava infatti un breve estratto di questo pezzo, una parvenza molto ruvida della chitarra di Marr e niente più.

Dopo tanta attesa (condita da un countdown al link di You Tube) la parvenza di questa clip si è estesa, e oggi la cover è riemersa in tutta la sua durata e in tutto il fascino rozzo che può avere una demo, e nella fattispecie una demo degli Smiths del 1982.

A fare questo regalo di Natale anticipato, pare che sia stato Dale Hibbert, che gestisce quel canale You Tube e che fu un originario bassista degli Smiths. Hibbert ha tra le mani questo tesoretto proprio perché la registrazione gli fu inviata da Morrissey e Marr per ascoltarla e provarla. Ed ora ha preso la decisione filantropica di condividerla col mondo – riconsegnando al mondo, tra l’altro, un ricordo di quando Morrissey era ancora adorabile. Grazie Dale!

Ecco la demo di I Want a Boy for my Birthday. Fatene buon uso!