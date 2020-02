Dopo il sold out del concerto del prossimo 25 aprile al Forum di Assago (Milano), LIBERATO raddoppia gli show dal vivo in Lombardia fissando un secondo concerto per il prossimo 26 aprile.

L’annuncio è arrivato tramite i canali social del napoletano, con un video accompagnato dalla didascalia:

E BIGLIETT’ P’O 25 APRILE SO’ FERNÙT’ ‘O FFACÌMM’ N’ATA VOT’.

I biglietti per il concerto del 26 aprile sono già disponibili su TicketOne.