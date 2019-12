Dopo il sold out di questo autunno all’Alcatraz di Milano, i Cigarettes After Sex tornano in Italia il 9 luglio 2020, all’ippodromo delle Capannelle, in occasione del Rock in Roma.



Il collettivo capitanato da Greg Gonzalez porterà in scena Cry, il loro secondo album in studio pubblicato il 25 ottobre scorso, dopo aver esordito nel 2017 con l’omonimo disco.

I biglietti saranno disponibili dalle 10:00 di lunedì 16 dicembre su Ticketone e in tutti i punti vendita Ticketone e Box Office Lazio dalle 10:00 di giovedì 19 dicembre.