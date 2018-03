Sappiamo che Brian Eno non è in grado di stare con le mani in mano per più di… 5 minuti?

Ecco allora l’annuncio di un nuovo progetto, un ambizioso box set contenente brani realizzati per installazioni e performance artistiche, intitolato Music For Installations.

Un cofanetto di 9 vinili (o 6 CD, a vostra scelta) e un booklet di 64 pagine, che vedrà la luce il 4 maggio via UMC, e che promette già di essere uno degli ascolti definitivi per i fan di Eno e non solo.

La tracklist ripercorrà il lavoro di Brian Eno dal 1986 ad oggi, e le tracce incluse fanno parte di installazioni tenute alla Biennale di Venezia, al Palazzo di Marmo di San Pietroburgo, al Ritan Park di Pechino e insomma, un po’ in tutto il mondo.

Si preordina tutto qui.