L’estate dei festival è alle porte, e gli annunci che metteno in bella mostra le line-up cominciano a fioccare.

È il turno dell’AMA Music Festival, il festival veneto che si sposta per questo 2018 da Asolo (TV) a Bassano del Grappa (PD), ove prenderà luogo dal 7 a 10 giugno.

I primi nomi in line-up sono stati svelati ieri via Facebook: The Notwist, The Vaccines, Pop X e tanti altri, come potete vedere di seguito.

🚀 AMA Music Festival 18 🚀 The Vaccines, Notwist, IOSONOUNCANE + Paolo Angeli, BUD SPENCER BLUES EXPLOSION, Selton, Pop… Pubblicato da AMA Music Festival su lunedì 9 aprile 2018

Le prevendite sono attive sul circuito Mailticket. Per tutte le altre info c’è il sito ufficiale di AMA Music Festival.